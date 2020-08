Țibirica – un sat la poalele Codrilor In acest an satul Țibirica aniverseaza 417 ani de la prima atestare documentara. Țibirica a fost menționata documentar in anul 1603. Dupa cum scrie portalul moldovenii.md, despre infiintarea asezarii Tibirica, exista o frumoasa legenda. Cindva demult umbla prin partile codrului o satra de tigani. Poposind intr-un inceput de toamna sub geana padurii si vazind colinele de o frumusete rara, s-au asez Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Pe malul sting al riului Nistru, in apropierea orașului Slobozia, se intinde un sat mare ‒ Cioburciu (Ciobruci). Cindva satul era locuit de aproape 12 de mii de oameni, astazi, insa, numarul locuitorilor nu depașește 9 mii de oameni. Dupa cum scrie portalul moldovenii.md, anul 1753 este considerat oficial…

- La Chișinau se preconizeaza sa se demoleze una dintre cele mai iconice cladiri din capitala Moldovei - unul dintre cele mai bune hoteluri din perioada sovietica - celebrul Inturist, care a fost redenumit mai tirziu Național. Cindva acest hotel a fost o adevarata bijuterie a orașului. A fost un complex…

- Vineri, la muzeul dedicat sculptorului Antonio Canova (1757-1822), situat la Possagno in Venetia, o sculptura reprezentand-o pe Pauline Bonaparte a fost gasita degradata, fara doua degete de la picior. "Ieri, un turist austriac s-a asezat pe sculptura Pauline Bonaparte si i-a rupt doua degete", au…

- Mure, pe tarta sau „in tașca”! Cu asta va puteți alege daca mergeți la poalele Munților Poiana Rusca din Timiș, la Pietroasa, in gospodaria familiei Martinescu. Sunteți invitați la poalele Munților Poiana Rusca din Timiș, la Pietroasa! In sezonul fructelor de padure, in gospodaria familiei Martinescu…

- Rezervatia naturala „Plaiul fagului” („bukovii krai”) a fost fondata in anul 1991 in scopul protectiei padurilor de fagi, chiar daca regimul de rezervatie fusese introdus in anul 1976. El ocupa partea de nord-vest a Codrilor. Suprafata totala e de 5642 ha, dintre care padurile ocupa 4639 ha. Dupa cum…

- Manastirea Capriana – unul dintre cele mai vechi complexe monastice, reprezentativ pentru religia, istoria, cultura, literatura Moldovei, situat in inima Codrilor, sporind astfel starea de beatitudine a lacasului. Dupa cum scrie portalul moldovenii.md, complexul sau arhitectural include: Biserica Adormirii…

- Cornesti este un oras in raionul Ungheni, Republica Moldova. Amplasat in partea centrala a republicii, in zona Codrilor, orasul Cornești este aproape cel mai inalt punct geografic din Moldova – la o altitudine medie de 314 m fața de nivelul marii. Odata cu constructia caii ferate Chișinau-Ungheni pe…

- Weekendul Rusaliilor va fi unul animat in Parcul Chindia al municipiului Targoviște. Pe langa atracțiile obișnuite, la poalele Cetații, pe Post-ul TARGOVIȘTE: Street Food la poalele Cetații! Piața Targovețului va așteapta de Rusalii apare prima data in Gazeta Dambovitei .