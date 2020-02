Tibi Ușeriu își continuă aventura la Yukon Arctic Ultra: „Mă lupt cu un monstru”. AUDIO Sportivul român este pe locul al doilea în cursa, fiind în spatele unui sportiv din Elveția care se pare ca s-a desprins în învingator. Condițiile încep sa se îmbunatațeasca, iar Tibi pare într-o stare fizica buna pentru ultima parte a cusei. &"Am plecat din punctul 6. Îi un monstru. O fost foarte nașpa noaptea asta, a fost foarte frig. Am facut foarte multe ore pe drum. Nu ai priza la picioare, mai ales daca nu ești pregatit bine. Mai duci lipsa de una alta și am avut o noapte foarte, foarte grea, abia dimineața am ajuns în… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

