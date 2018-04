Stiri pe aceeasi tema

- Castigatorul ultramaratonului 6633 Arctic Ultra, Tiberiu Useriu, a declarat miercuri, cu ocazia premierii sale de catre Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud, ca a purtat cu el, pe timpul cursei, tricolorul romanesc cu insemnele Centenarului din dorinta de a promova Romania si de a face si el "ceva"…

- Tibi Ușeriu, câștigatorul pentru a treia oara consecutiv imposibilul 6633 Arctic Ultra, a ajuns la Cluj-Napoca, azi-noapte, în jurul orei 00.45. Emoționat de zecile de susținatori adunați sa îl felicite, Tibi Ușeriu s-a oprit prima data sa o sarute…

- Alpinistul Alex Gavan, 35 de ani, planuiește sa stabileasca un nou record pentru Romania in acest an. Alex Gavan vrea sa devina primul roman care escaladeaza varfurile Dhaulagiri, 8167 de metri, și Nanga Parbat, 8125 de metri, din munții Himalaya. Gavan va face aceste expediții in perioadele aprilie…

- Competiția se va desfașura în Bazinul Olimpic din Bacau. ”Având în vedere ca este primul an la Juniori dupa un parcurs foarte bun la Cadeți ma duc cu multa încredere și mi-am propus sa obțin performanțe foarte bune fiind un nou pas in cariera mea. Pregatirile…

- Sportivul aiudean Levente Polgar a participat la Parangul Night Challenge, o competiție nocturna dedicata pasionaților de sporturi de iarna și alergare. Pentru Levi, aceasta competiție a fost un antrenament in vederea participarii la Ultra Arctic, cel mai dur ultramaraton din lume, unde va trebui sa…

- Competitie inedita in Germania. In orasul Koln s-a disputat un concurs de motociclism extrem. Zeci de sportivi au concurat in patru probe, trials, flatland, slopestyle si high jump. Monociclistii au facut un adevarat spectacol in fata a mii de persoane care au urmarit concursul.

- Organizatia Natiunilor Unite (ONU) a anuntat vineri ca reizbucnirea violentelor in Yemen a determinat circa 85.000 de persoane sa-si paraseasca locuintele in ultimele zece saptamani, incepand din 1 decembrie, relateaza AFP. Peste 70 % dintre ele au fugit din cauza violentelor care au crescut in intensitate…

- 130 de elevi din mai multe tari din Europa vor participa la competitia internationala de robotica CEESA First Tech Challenge Championship. Trei echipe vor reprezenta Romania. Castigatorul va ajunge la campionatul mondial de robotica din Detroit, Statele Unite.