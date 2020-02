Stiri pe aceeasi tema

- Tibi Useriu a terminat Yukon Arctic Ultra, maratonul de circa 500 de kilometri care se desfasoara in conditii extreme in nordul Canadei, dupa aproape 7 zile de eforturi supraomenesti. In ciuda faptului ca a avut probleme cu stomacul, l-au durut degetele pe care aporape le-a pierdut anul trecut, la aceeasi…

- Dupa aproape 7 zile de la startul in Yukon Arctic Ultra, maratonul de aproximativ 300 de mile care se desfasoara in conditii extreme in nordul Canadei, in cursa au mai ramas doar doi concurenti: romanul Tiberiu Useriu si elvetianul Fabian Imfeld. In competitie au plecat 23 de atleti.

- Sportivul român este pe locul al doilea în cursa, fiind în spatele unui sportiv din Elveția care se pare ca s-a desprins în învingator. Condițiile încep sa se îmbunatațeasca, iar Tibi pare într-o stare fizica buna pentru ultima parte a cusei. „Am…

- Ultramaratonistul roman Tibi Ușeriu a trecut pe primul loc la jumatatea traseului de aproape 500 de kilometri al cursei Yukon Arctic Ultra. El a reușit, in ultimele doua ore, sa-l ajunga din urma pe concurentul elvețian care se afla in fruntea cursei.

- Tibi Ușeriu este din nou la Yukon Arctic Ultra, una dintre cele mai dure competiții de alergare din lume. Sportivul roman se afla pe locul al doilea și este plin de incredere acum dupa ce a trecut cu brio de zona in care anul trecut a fost nevoit sa abandoneze. Au mai ramas doar 15 concurenți in maratonul…

- Celebrul sportiv roman Tiberiu Ușeriu participa la cea mai dura cursa din lume: Yukon Arctic Ultra, potrivi tstirileprotv.ro.Maratonistul a luat startul in urma cu aproape 24 de ore, la ora locala 10 dimineața și a petrecut deja prima noapte pe traseu, in salbaticie. Traseul are aproape 500 de kilometri…

- De trei castigator al celebrei curse 6633 Arctic Ultra, romanul Tiberiu Useriu va concura pentru a doua oara consecutiv la Ultramaratonul Yukon Arctic. Useriu ia startul joi, 30 ianuarie, de la ora 20.30.