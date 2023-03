TIBERIU ȘTEFAN: „Românii și-au schimbat felul în care își aleg medicul. 77% din ei consultă secțiunea de recomandări și review-uri” Cand avem o problema de sanatate ne dorim sa ajungem pe mainile celui mai bun medic. Daca in urma cu 10-15 ani se spunea ca reputația unui medic sau a unei clinici medicale era data de recomandarile facute „word of mouth” („din gura in gura”), odata cu digitalizarea acest tip de comunicare s-a mutat in online, acolo unde oamenii au posibilitatea de a impartași din experiența lor printr-un simplu review (recenzie). Cateva cuvinte sau cinci stele (rating) pot avea un impact puternic asupra pacienților care sunt in cautarea unui specialist, aceste instrumente fiindsuficiente pentru a-i convinge sa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou serviciu de programare online pentru depunerea cererilor de pasapoarte: Romanii se pot programa chiar in ziua curenta De luni 20 martie 2023, romanii vor avea la dispozitie un nou serviciu de programare online pentru depunerea cererilor de pasapoarte. Prin intermediul acestuia, programarile se…

- Noua ambasadoare SUA in Romania, Kathleen Kavalec, spune ca este nerabdatoare sa lucreze cu oficialii romani in privinta ridicarii vizelor pentru calatoriile in Statele Unite, o chestiune care este de multi ani pe agenda bilaterala, dar care nu a inregistrat progrese, din cauza unor conditii tehnice,…

- Noua ambasadoare SUA in Romania susține ca a inceput sa lucreze la scutirea de vize pentru romani la intrarea in Statele Unite ale Americii și spera ca acest obiectiv sa fie indeplinit in timpul mandatului sau.

- Municipiul Cluj-Napoca a fost in topul orașelor din Romania in ceaa ce privește tranzacțiile online realizate in anul 2022. Black Friday a fost cea mai aglomerata luna, iar inflația accelerata va tempera tendința romanilor de a cumpara din impuls, potrivit unei companii procesatoare de plați.

- Romanii care vor sa se implice in campaniile de ajutorare in sprijinul locuitorilor din Turcia, din zonele afectate de cutremur, pot face donații in produse sau bani, in București și in mai multe orașe din țara. Ambasada Turciei din Romania a dat publicitații toate informațiile. Ambasada Republicii…

- Sucevenii pot sa-și faca singuri programare online pentru a ajunge la Centrele de Relații cu Publicul Delgaz Grid, distribuitorul de gaze naturale și energie electrica al Grupului E.ON Romania.Clienții au la dispoziție o aplicație prin intermediul careia iși pot face o programare online la Centrele…

- Actele notariale care vor putea fi emise online. Anunțul ministrului Romania mai face un pas important catre digitalizare! Romanii care vor avea nevoie de unele acte notariale nu vor mai aștepta la cozi interminabile, ci le vor putea primi chiar pe e-mail. O spune ministrul Digitalizarii, Sebastian…

- Fenomenul ”revenge travel (turism din razbunare)”, remarcat mai ales in ultimul trimestru al anului trecut: in decembrie 2022, cheltuielile cu turismul ale utilizatorilor romani de Revolut aproape s-au triplat fața de decembrie 2020 și au crescut cu 33% fața de decembrie 2021 Romania a fost o destinație…