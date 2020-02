Stiri pe aceeasi tema

- Tiberiu Bitte este o figura cunoscuta pentru melomanii care au „prins“ scena rock a anilor 90 și nu numai. Fostul membru al formațiilor Amala, Pandora sau Kraft s-a stabilit in Germania cu șapte ani in urma și revine cu mare placere „acasa“. La sfarșitul anului trecut, artistul a susținut un concert…

- Poliția din Hanau a anunțat intr-o postare pe Twitter ca anchetatorii l-au gasit pe suspectul atacurilor de miercuri seara, decedat in locuința sa din oraș. Alaturi de el se afla un alt cadavru, despre care nu au fost oferite informații.Poliția a anunțat ca suspectul a fost gasit mort la domiciliul…

- Un cetatean roman in varsta de 40 ani este cercetat pentru tainuire dupa ce a fost depistat de catre autoritatile de frontiera de la PTF Giurgiu – Ruse in timp ce incerca sa iasa din tara la volanul unui autoturism in valoare de 74.730 lei, cautat de autoritatile din Germania – anunta Politia de Frontiera…

- Ce impact ar avea asupra economiei Romaniei introducerea unui salariu minim la nivel european. Reacția oamenilor de afaceri Introducerea unui salariu minim la nivel european poate insemna un impact economic si social deosebit de intens si cu efecte atat liniare cat si conjugate greu de anticipat, sustine…

- Republica Belarus va incepe sa ia petrol din oleoductul Drujba daca Rusia nu o va aproviziona cu volumul de titei convenit, a declarat vineri presedintele belarus Aleksandr Lukasenko, potrivit agentiei de presa Belta, preluate de Reuters, informeaza AGERPRES . Belarus si Rusia, important exportator…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a propus vineri completarea veniturilor Uniunii Europene, dupa retragerea Regatului Unit, printr-o taxa pe materialele plastice si cu veniturile din comercializarea certificatelor de emisii de dioxid de carbon, transmite agenția Reuters, preluata de…

- Antonello și Donatello sunt cei doi motani care locuiesc de aproape un deceniu in Palatul Brukenthal aflat in Piata Mare din Sibiu, informeaza Ora de Sibiu. Pisicile sunt cunoscute de sute de mii de turisti din toata lumea, care au vizitat in ultimii ani vestitul muzeu.Muzeul Brukenthal din Sibiu este…

- Friedrich Merz, fost lider al grupului Uniunii Crestin-Democrate din Bundestag, intentioneaza sa candideze pentru postul de lider al formatiunii de centru-dreapta si, implicit, pentru cel de cancelar al Germaniei, afirma surse citate de agentia de presa DPA, conform Mediafax. Potrivit unor membri…