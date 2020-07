Stiri pe aceeasi tema

- Tiberiu Argint, noul iubit al Andreei Balan dupa despartirea de George Burcea, este fratele prezentatoarei TVR Sonia Argint. Tiberiu Argint si Andreea Balan au petrecut pe plaja in Vama Veche. Cei doi au dansat pana la epuizare, s-au sarutat, au stat imbrațișați, și-au șoptit vorbe dulci…

- Andreea Balan a fost logodita cu Teo Pacurar, acesta fiind și primul iubit al vedetei. Cei doi s-au cunoscut in 2004 și au avut o relație intensa pana in 2006. La doar un an dupa ce s-au cunoscut, Andreea și Teo s-au logodit, dar in 2016 cei doi s-au desparțit. Andreea Balan si George Burcea…

- Andreea Balan și George Burcea urmeaza sa divorțeze imediat ce pandemia de coronavirus va trece, insa iata ca in ultimele zile au aparut zvnonuri cum ca aceasta iși dorește impacarea cu fostul iubit cu care a fost impreuna ani de zile, Keo! Artista a reacționat la o zi și dezmite informațiile aparute.