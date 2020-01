Ţi se face pielea de găină! O fetiţă se plimbă pe marginea unui bloc înalt, nesupravegheată! Toata actiunea s-a intamplat in timp ce mama fetitei se afla in dus. In filmarea realizata de catre vecinul ingrozit se poate observa cum minora sare din balconul locuintei si se plimba nesupravegheata pe marginea blocului. Mai mult decat atat, la un moment, fetita pare sa isi fi pierdut echilibrul, chiar in momentul in care a ajuns in fata geamului. Insa, micuta reuseste sa se intoarca, in siguranta, de unde a venit. Fetita se afla la etajul patru al cladirii din Tenerife in care locuieste. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

