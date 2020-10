Ți-l mai amintești pe Mihai Sturzu, fostul solist al trupei Hi-Q? Cu ce se ocupă acum artistul? Timp de 18 ani, Mihai Sturzu a intregit trupa Hi-Q. Dupa ce a renunțat la cariera muzicala, artistul a intrat in politica, retragandu-se la scurt timp. Acum, fostul solist este pilot. Pentru revista VIVA! , Mihai a vorbit despre cum s-a schimbat viața lui de cand a ales sa se dedice acestei profesii. Ți-l mai amintești pe Mihai Sturzu, fostul solist al trupei Hi-Q? Cu ce se ocupa acum artistul? „Profesional, sunt foarte concentrat pe aviație. Suna egoist, știu, dar zbor in primul rand pentru ca zborul ma face fericit. In plus, mereu inveți, mereu progresezi, in fiecare zi ești un pilot mai bun.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

