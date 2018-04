Stiri pe aceeasi tema

- Ionela Prodan este considerata una dintre cele mai valoroase interprete de muzica populara. Timp de mai bine de 30 de ani, cantareața a strans o adevarat avere din muzica, care le va reveni celor doua fiice.

- La ora 7 isi incepe ziua la spitalul Fundeni, dar prefera sa se trezeasca la 5, asa mai prinde cate o ora de citit. Este medic, in ultimul an de rezidentiat, iar cea mai mare parte a zilei o petrece in spital. Uneori si doarme acolo.

- Valerie lanseaza single-ul de debut, „Sahara”, insotit de un videoclip fresh. Muzica si textul sunt compuse de Costel Dominteanu si Flavia Zoe, iar piesa este produsa de Soundify Media Production. „Am reusit sa-mi indeplinesc visul cand i-am cunoscut pe producatorii mei de la Soundify Media, la care…

- Tanar, carismatic si ambitios, Andrei Banuta este pregatit sa demonstreze ca are atributele necesare pentru a-si gasi locul in muzica romaneasca. Artistul lanseaza primul single din cariera, „As putea”. „Sunt un pusti, dintr-un orasel mic de la malul marii. Inca de la 5 ani mi-am descoperit vocatia,…

- Stelian Potrovita, secretarul municipiului Zalau de peste 25 de ani, a inregistrat, conform votului din sedinta de Consiliu Local (CL) de joi, 25 ianuarie 2018 “performante profesionale deosebite”, primind astfel, prin votul unanim al consilierilor locali, calificativul „Foarte bine” pentru anul trecut.…

- La nici 17 ani, Denisa Moga, originara din Sebes, judetul Alba, debuteaza cu piesa “Singuri”, o melodie cu un mesaj emotionant extras din viata artistei. Insa, multi se intreaba care este legatura dintre tanara artista si Marius Moga! In vara lui 2015 Denisa a mers in tabara DeMoga Music Junior Camp,…

- Tony Chapron și-a recunoscut greșeala grava, din meciul Nantes - PSG, insa nu va fi iertat de Comisia de Disciplina pentru tot scandalul provocat. Centralul de 45 de ani va fi obligat sa se retraga dupa 20 de ani de cariera. Nantes - PSG 0-1 va fi foarte probabil ultimul meci condus de Tony Chapron.…