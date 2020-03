Ti-e dor sa faci miscare? Iata cateva antrenamente pe care le poti face online Zilele petrecute in casa pot fi o oportunitate pentru a-ti face un program de exercitii fizice de care, in alte conditii, nu ai niciodata timp sa te ocupi. Sau poate iti lipsesc antrenamentele distractive de Step sau Zumba care iti faceau serile mai placute.



In oricare situatie te-ai afla, antrenorii de sport au gasit o solutie pentru tine.



Poti gasi o multime de clase online cu antrenori de fitness, de la antrenamente pe intervale de intensitate (HIIT) pana la clase live de yoga pentru intreaga familie.



Spre exemplu, antrenoarea Cori Gramescu si-a propus sa posteze… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rolex, cel mai mare producator de ceasuri din lume, a decis joi sa inchida toate fabricile din Elvetia pentru cel putin zece zile, iar incertitudinea comerciala adusa de coronavirus a lovit toata industria ceasurilor. Richemont, un alt producator important, a ajuns sa ofere reduceri de pret…

- Participarea Armatei Romane la Exercitiul Defender Europe 20 a fost anulata din cauza epidemiei de Covid-19, a anuntat Ministerul Apararii Nationale (MApN). Aproximativ 400 de militari ar fi urmat sa participe la exercitii in Estonia, Letonia si Georgia. Potrivit unui comunicat de presa transmis,…

- Pandemia de coronavirus afecteaza si Pirelli, cel mai mare angajator din judetul Olt, care a decis sa-si trimita in somaj tehnic toti angajati. Este vorba despre aproximativ 4.000 de salariati, scrie Gazeta de Sud. Astfel, angajatii intra in somaj tehnic timp de o saptamana, in intervalul…

- Reprezentantii institutiilor private cer Guvernului sa se faca unele modificari legistative, printre care amanarea platii contributiilor CAS si CASS si finantarea institutiilor acreditate, cat si a celor autorizate. Daca nu se intampla acest lucru, aproximativ 400 de gradinite pot fi in pericol…

- Incepand de astazi, Fiscul trebuie sa ridice automat popririle pe conturile bancare, dupa ce ordonanta de urgenta ce a modificat Codul de procedura fiscala a intrat in vigoare. Guvernul a adoptat saptamana trecuta o OUG in vederea simplificarii procedurilor de administrare a creantelor fiscale.…

- Fortele Aeriene ale Statelor Unite ale Americii (US Air Force) au anuntat ca au trimis in Romania cateva drone MQ-9 Reaper ghidate de la distanta. SUA si Romania au un parteneriat strategic pentru a aborda probleme de securitate regionala si globala, relateaza defence-blog.com. Pentru…

- Vodafone, al doilea cel mai mare operator de telefonie mobila din tara noastra, ar putea absorbi, pana la finele lunii martie, UPC Romania. Aceasta operatiune face parte dintr-o tranzactie mai mare, realizata la nivel international. Mai exact, operatorul britanic de telefonie Vodafone…

- Guvernul a decis sa elimine mecanismul split TVA incepand cu data de 1 februarie 2020. Deja firmele nu se mai pot inscrie in registrul split TVA, iar banii din conturile in care taxa s-a achitat defalcat vor fi returnati societatilor platitoare, in termen de 10 zile de la aplicarea modificarilor legislative.…