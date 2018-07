Ţi-ai visat moartea? IatĒ semnificaţia visului tĒu }n timpul somnului avem tot felul de vise, care mai de care mai dubioase. Ne trezim "i suntem curio"i uneori care este semnifica:ia a ceea ce am visat in noaptea precedentE. Probabil cE unii dintre voi au visat sau e probabil ca pe viitor sE-xi viseze moartea, axa cE noi vE vom spune care este de fapt semnificatia acestui vis. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

