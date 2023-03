Stiri pe aceeasi tema

- Principalele țari de unde se aduce carne sunt Spania, Germania și Ungaria. Doar 20% din consum este asigurat de crescatorii autohtoni. Doar 2.3 milioane de porci sunt crescuți in Romania, iar restul pana la necesarul de 8 milioane vin din import. Un roman consuma in medie 40 de kilograme de carne de…

- Deși, ca structura demografica, populația Romaniei este similara celei statelor din vecinatate și mediei europene, in general, datele privind participarea populației in varsta de munca (15-64 de ani) la activitatea economica ridica anumite semnale de alarma, reiese din datele Eurostat, scrie site-ul…

- Danemarca s-a impus in finala Campionatului Mondial de handbal masculin, scor 34-29, impotriva naționalei Franței si au caștigat cel de-al treilea titlu mondial consecutiv. Reprezentativa Danemarcei a condus pe tot timpul meciului, fiind la un moment dat și la 5 goluri avans. Francezii au reușit sa…

- Danemarca continua sa domine handbalul masculin. „Nordicii” au invins Franța in finala Campionatului Mondial și au caștigat titlul a treia oara. Romania are patru titluri. Medalia de bronz a fost caștigata de Spania, care a invins Suedia cu 39 la 36. Danemarca a invins Franța in finala Campionatului…

- Intr-o intervenție la Digi24, Bogdan Aurescu, ministrul de Externe, a afirmat ca negocierile privid aderarea Romaniei la Schengen continua. De altfel acesta a anunțat ca atat Suedia, cat și Spania, țarile care se ocupa in acest an de președinția Consiliului UE, sprijina aderarea țarii noastre. „Am inceput…

- Romania se bucura in continuare de sprijinul statelor europene in procesul de aderare la Spațiul Schengen, a spus ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, la Digi24. Oficialul a anunțat ca inclusiv Suedia și Spania, țarile care se ocupa in acest an de președinția Consiliului UE, și-au exprimat deja susținerea.…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a avut luni, 16 ianuarie, o convorbire cu omologul sau spaniol, Jose Manuel Albares Bueno, care „a reiterat susținerea activa a țarii sale pentru aderarea Romaniei la spațiul de libera circulație”, a informat MAE.Bogdan Aurescu „a abordat cu prioritate” subiectul…

- Pentru urmatoarele 6 luni, Suedia va deține președinția rotativa a Uniunii Europene, dar printre prioritați nu a fost inclusa și extinderea Spațiului Schengen, așteptata de Romania, potrivit site-ului presedintiei suedeze . Securitatea și unitatea, competitivitatea, tranziția verde și energetica, valorile…