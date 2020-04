Ti-ai pierdut jobul? 5 profesionisti te ajuta, gratuit, sa te reangajezi rapid Daca ai ramas de curand fara serviciu, nu te mira daca inca nu ti-ai revenit din soc. E si firesc sa iti fie greu acum. Exista insa solutii pentru a depasi mai usor acest momentul dificil si sa-l transformi intr-o oportunitate. 5 profesionisti au pregatit deja un proiect prin care sa te ajute, gratuit, sa iti gasesti rapid de munca si sa iti vezi mai departe de viata.



Cand a vazut cat de multi oameni raman fara job, din cauza panemiei, Roxana Lungu - specialist cu 16 ani de experienta in domeniul resurselor umane - a decis sa ajute. Si cum ar fi putut-o face mai bine decat punandu-si… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

