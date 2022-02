(P) Frumusețea visurilor realizate nu are concurența, iar achiziționarea unei garsoniere se numara printre lucrurile de consemnat in jurnalul vieții. Ușor-ușor lucrurile se pun pe fagaș, dar abia acum iți dai seama ca incepe munca grea. Dupa ce ți-ai cumparat locuința, va trebui sa pui la punct cateva detalii funcționale pentru a face casa cuibul acela calduros pe care l-ai visat dintotdeauna. Așadar, noi venim in ajutorul tau cu cateva idei și sfaturi pe care le poți folosi in organizarea noii garsoniere: