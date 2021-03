Ți-ai ales baba? Vezi cum va fi vremea Vremea de la inceputul lunii martie se anunța calda. Meteorologii au emis prognoza meteo pe urmatoarele doua saptamani. Maxima va ajunge la 16 grade Celsius. Temperaturile vor crește in urmatoarele zile, maxima situandu-se la 14-16 grade Celsius. Vremea in Banat In Banat, la inceputul primei saptamani, valorile termice diurne vor fi in crestere treptata, astfel ca in perioada 3 – 5 martie vremea va fi calda, cu maxime medii de 14 – 16 grade, apoi se va raci brusc, iar media temperaturilor diurne se va situa in jurul a 6-7 grade, in intervalul 6 – 8 martie. Dupa 9 martie, regimul termic va fi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

