Peste 240 de dosare de dauna au fost deschise anul trecut pentru locuințe asigurate și avariate de cutremur, din care pana acum s-au facut plați in doar 119 cazuri, in timp ce in 27 de dosare oamenilor li s-a refuzat plata despagubirii, inclusiv pe motiv ca tencuiala nu a cazut din cauza cutremurului, arata date oficiale transmise HotNews.ro.