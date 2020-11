Stiri pe aceeasi tema

- Studiul clinic realizat in Brazilia pentru vaccinul CoronaVac, produs de compania Sinovac din China impotriva Covid-19, a fost suspendat, dupa ce autoritatile sanitare au raportat un incident „advers sever”, conform Mediafax.

- eMAG promite ca de Black Friday va avea în oferta 4 milioane de produse ce vor avea reduceri totale de 300 milioane lei.Compania estimeaza ca în aceasta ediție aniversara de Black Friday clienții vor realiza comenzi totale în valoare de 585 de milioane de lei, cu 17% mai mult decât…

- Continentul european a doborat un record al numarului de cazuri de infectari cu coronavirus, intr-o singura zi raportand mai multe cazuri decat SUA, Brazilia, India, țarile care pana acum au raportat cele mai multe cazuri de imbolnaviri de la o zi la alta. Europa a raportat joi 96.996 de cazuri noi,…

- Situația speciala in Bielefeld, oraș cu 325.000 de locuitori din landul german Renania de Nord-Westaflia: zeci de oameni s-au infectat, mii de persoane sunt in carantina, dintre care 1.100 de elevi și profesori. Cursurile din 10 școli sunt afectate, scrie ziarul Bild. Totul, in urma unei megapetreceri…

- Politia germana a efectuat raiduri miercuri dimineata devreme in legatura cu o presupusa contrabanda de muncitori ilegali adusi din Estul Europei pentru industria carnii, informeaza dpa, potrivit Agerpres.Aproximativ 800 de politisti au fost desfasurati in principal in landurile Saxonia-Anhalt…

- Germania a inregistrat sambata 2.297 de noi infectari, cel mai ridicat bilanț COVID-19 din aprilie pana acum, conform Institutului Robert Koch, relateaza Agerpres, care citeaza AFP.Este cea mai mare crestere zilnica de cazuri oficial declarate de COVID-19 dupa 24 aprilie, a precizat institutul german.In…

- In total 29 de ofiteri din cadrul politiei germane au fost concediati, dupa ce au difuzat continuturi de extrema dreapta, in landul Renania de Nord-Westfalia, un caz care ramane departe a fi izolat, relateaza Euronews.

- Investigatorul, Alberto Borobia, a spus ca exista suficient voluntari de rezerva pentru ca studiul clinic sa continue. ”Multi ne-au sunat sa ne ceara mai multe detalii legate de riscul vaccinarii, daca ceea ce s-a intamplat are legatura cu vaccinul studiat de noi, acest tip de intrebari”, a spus Borobia.…