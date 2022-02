Stiri pe aceeasi tema

- Un start-up britanic se pregatește sa lanseze, in februarie, o aplicație care folosește inteligența artificiala pentru a accelera și imbunatați procesul de diagnosticare, scrie publicația franceza Le Figaro . Patru jocuri care ar putea ajuta in viitor la identificarea unei boli care este frecvent diagnosticata…

- Vești bune din partea OMS: Dovada vaccinarii nu mai este obligatorie. Este recomandata ridicarea interdicțiilor Vești bune din partea OMS: Dovada vaccinarii nu mai este obligatorie. Este recomandata ridicarea interdicțiilor Un anunț mult așteptat de oameni a fost facut de OMS. Acesta recomanda ridicarea…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) considera ca interdictiile generale de calatorie si obligativitatea vaccinarii pentru cei care trec frontierele nu au eficienta in „suprimarea propagarii internationale” a coronavirusului, relateaza Le Figaro.

- Elvetienii se pronunta duminica asupra legii Covid-19 care a permis instituirea permisului sanitar, la sfarsitul unei campanii electorale furtunoase, politia fiind in alerta in fata a noi manifestatii, scrie Le Figaro. Acest referendum vine in contextul aparitiei noii variante Omicron a coronavirusului,…