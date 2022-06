Stiri pe aceeasi tema

- La doar 13 ani, Teodora, de origine romana, lanseaza „Up To You”, un strigat sincer despre fenomenul actual ingrijorator, și anume bullying-ul, pe care, din nefericire, din ce in ce mai mulți copii și adolescenți il experimenteaza. Videoclipul – regizat de Ciprian Strugariu și filmat in studiourile…

- Cuco a lansat piesa “Time Machine”. Dupa ce recent și-a anunțat viitorul album, “Fantasy Gateway”, care va aparea pe 22 iulie, Cuco impartașește a doua melodie din noul proiect cu „Time Machine”, o balada psihedelica despre dorința de a merge inapoi in timp și de a schimba modul in care a fost gestionata…

- Carla’s Dreams revine cu o noua premiera muzicala. Artistul a lansat melodia „Inapoi”. „Am așteptat mult momentul acesta. Suntem bucuroși și mandri sa o impartașim cu voi”, a menționat artistul, pe Facebook.

- Cu cateva zile inainte de concertul de lansare a celui de-al treilea material discografic JazzyBIT, muzicienii timișoreni au lansat un nou videoclip. „Dragi prieteni, lansam primul clip dintr-o serie numita «JazzyBIT on.set»! Incepem cu piesa «Clap», prima piesa pe care am compus-o pentru noul nostru…

- Mezzosoprana Aura Twarowska a lansat recent piesa „Preghiera per la Pace / Perdonaci la guerra, Signore“, care este o rugaciune ce ii aparține Arhiepiscopului de Napoli, ES Mons. Domenico Battaglia și care a fost citita de Papa Francisc la Audiența Generala din 16 martie, Aula Paul al VI-lea, Vatican.…

- Leony a reușit de-a lungul timpului sa cucereasca publicul de peste tot din lume prin intermediul pieselor sale, iar succesul sau a atras atenția duoului de DJi și producatori Sigma, care a lansat, vineri, 29 aprilie, primul remix oficial al piesei „Remedy”. Cei doi artiști din Londra, Joe Lenzie și…

- Ludwig van Beethoven spunea: „Muzica este graiul sufletului. Ea starnește in noi, nu instinctele, ci gandurile cele mai profunde”. In vremuri de loc ușoare, artițtii lumii se mobilizeaza și ne cinta despre pace. Indragiții artiști din R. Moldova Corina Țepeș și Costi Burlacu au lansat o noua melodie,…

- R3HAB a lansat piesa “My Pony”. Artistul a lansat hit dupa hit in primul trimestru al anului 2022 și nu pare ca ar dori sa se opreasca. In urma colaborarilor sale cu Dimitri Vegas & Like Mike, precum și cu Armin van Buuren, R3HAB inoveaza pentru a crea un album pop-house. Cu aceste impresionante trei…