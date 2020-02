Stiri pe aceeasi tema

- Florin Zaharia, vicepresedinte al USR Neamt, a fost desemnat candidat al acestei formatiuni politice pentru președinția Consiliului Județean (CJ) Neamț. Decizia a fost luata de delegații Conferinței Județene a USR Neamț, prin vot, fiind hotarata, cu acelasi prilej, și lista de candidati pentru legislativul…

- Conducerea PNL Ilfov l-a desemnat joi, 20 februarie 2020, in ședința care s-a desfașurat la Otopeni, pe Hubert Petru Ștefan Thuma candidat al partidului pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Ilfov. El a fost ales sa candideze la alegerile din luna iunie a.c. de 51 dintre cei 55 de…

- Organizația PNL Ilfov sta pe un adevarat butoi cu pulbere, asta din cauza bataliei dintre președintele CJ Ilfov, Marian Petrache și liderul PNL Ilfov, Thuma Hubert.Citește și: Raed Arafat trage cu TUNUL in Guvernul PNL: a identificat portița lasata spitalelor private Organizația PNL…

- PSD Brașov a anunțat ca, duminica, de la ora 16.00, organizeaza conferința județeana a filialei. Tot duminca, la Brașov, la Hotelul Aro, la eveniment, ar urma sa fie prezent președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu. La conferința de presa de vineri, senatorul Marius Dunca, șeful social-democraților…

- Aseara, in cadrul competiției interne a Partidului Națonal Liberal, a fost desemnat candidatul pentru ocuparea postului de președinte al Consiliului Județean Hunedoara, la alegerile locale din acest an. In conformitate cu decizia Biroului Politic Județean, candidatul desemnat prin vot de catre…

- Fostul ministru al Culturii Daniel Breaz, fostul prefect de Alba Danut Emil Halalai si liderul social-democratilor din Alba, deputatul Ioan Dirzu, precum si alti trei membri de partid au intrat in competitia interna in urma careia va fi desemnat candidatul pentru functia de primar al municipiului…

- Cei mai buni elevi din Ilfov și profesorii lor vor fi premiați la Gala Excelenței in Educație, joi, 19 decembrie, incepand cu ora 13.00 la Centrul Cultural „Ion Manu” din Otopeni, strada 23 August, nr. 8. 60 de copii din școlile și liceele ilfovene au obținut locuri pe podium la olimpiadele și concursurile…

- La implinirea a 101 ani de la unirea tuturor romanilor intr‑un singur stat, am avut din nou onoarea de a fi alaturi de bufteni la festivitatea dedicata Zilei Naționale a Romaniei. Ceremonia impresionanta, ca de fiecare data, prin care Buftea și-a comemorat și omagiat eroii, s-a desfașurat la Monumentul…