- Romanii care cumpara alcool sau tutun cu cardurile sociale pentru alimente risca blocarea acestora si amenzi usturatoare. Vouchere sociale 2022. In ce situatii ti se blocheaza cardul. Ce alimente nu trebuie sa cumperi Vouchere sociale 2022. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene anunta sanctiuni…

- Bucurie uriașa pentru cei mari și cei mici! S-a lansat noua colecție “Masha și Ursul”, iar primele doua ediții se vor vinde exclusiv online, pe colecții.libertatea.ro, urmand ca in data de 26 august sa apara și la chioșcurile de difuzare a presei prima ediție.Sunt doua personaje adorabile, iubite de…

- De unde cumpara romanii benzina și motorina mai ieftin? In nenumarate cazuri, granița de sud a Romaniei era plina de romani care mergeau in Bulgaria pentru combustibil. Realitatea este ca și astazi in țara de la sud de Dunare prețul este sub cel practicat aici. Dar, in ultima vreme, același exod se…

- Polonia va achizitiona 48 de avioane de vanatoare FA-50, un prim lot de 180 de tancuri K2 Black Panther si obuziere din Coreea de Sud, a anuntat vineri ministrul polonez al apararii, transmite Reuters. Intre timp, Romania cumpara 32 de avioane F16 second-hand, din Norvegia. Fii la curent cu cele…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, spune ca Romania cumpara avioane de lupta second hand, insa ca acestea sunt la nivelul tehnicii militare de ultim generație, fiind modernizate. Iohannis a promulgat legea pentru achiziția celor 32 de avioane de lupta F-16 din Norvegia. Fii la curent cu cele…

- Informatiile privind atribuirea contractelor au fost publicate in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice si preluate pe www.licitatiapublica.ro. In Sectiunea Documente puteti consulta anunturile de atribuire. Academia Navala Mircea cel Batran Constanta a atribuit, prin procedura simplificata, mai…

- Taxe și impozite mai mari pentru cei care vand sau cumpara locuințe. Calculele scumpirilor preconizate pe piața imobiliara Regulile de pe piața imobiliara vor fi schimbate din nou. De anul viitor, taxele și impozitele pentru cei care vand sau cumpara locuințe ar putea fi mai mari. Potrivit modificarilor…

Ministrul Culturii, Lucian Romascanu, a afirmat joi ca, in opinia lui, "starea de criza va fi noua normalitate".