N-a fost sa fie! CS Mioveni parea ca iese la liman și a condus cu 1-0 pana in minutul 91. Portarul Ducan a aparat senzațional un penalty in minutul 90 și parea ca galben verzii scapa in caștigatorii partidei. Insa FC Botoșani egaleaza in minutul urmator, dupa ce Racovițan puncteaza cu capul, la vinclu, dintr-o […]