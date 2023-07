Threads, noua reţea socială Meta, are deja peste 10 milioane de utilizatori Mark Zuckerberg a stat joi cu ochii pe cifrele de trafic ale noii sale retele sociale si a anuntat deja depasirea mai multor praguri de utilizare la fiecare cateva ore. Dupa primele doua ore din momentul lansarii, seful Meta anunta deja ca peste 2 milioane de oameni au inceput sa foloseasca Threads. Doua ore mai tarziu, Threads ajungea deja la 5 milioane de utilizatori. Dupa sapte ore din momentul lansarii, noua retea sociala trecea deja de pragul de 10 milioane de utilizatorii. Era de asteptat sa existe un interes mare pentru o noua retea sociala dezvoltata de Meta, fie si strict din curiozitate.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

