- Peste 100 de milioane de conturi au fost create in mai puțin de o saptamana pe aplicația Threads, rivalul Twitter. Platforma, lansata de Meta, a batut recordul stabilit de aplicația ChatGPT a Open AI, potrivit BBC.

- De la inceputul anului, peste 1.300 de persoane și-au pierdut viața sau au disparut in Mediterana in tentativa lor de a ajunge in Europa, transmite Euronews. Și sunt numai cazurile cunoscute. Deoarece numarul real al deceselor este mult mai mare și continua sa creasca. Cu toate riscurile, de la inceputul…

- Alternativa Meta la Twitter, numita Threads, va fi disponibila cel putin pentru o parte a utilizatorilor smartphone-uri, incepand de joi. Dupa mai multe luni de dezvoltare si teste, Meta este pregatita sa lanseze Threads, o noua retea sociala prin care incearca sa capitalizeze nemultumirea utilizatorilor…

- Uniunea Europeana ar trebui sa ia masuri drastice impotriva importurilor de carburanți indieni produși din petrol rusesc, a declarat șeful diplomației europne, Josep Borrell, intr-un interviu pentru Financial Times, citat de CNN și Reuters.In ultimul an, dupa ce Moscova a declanșat invazia in Ucraina,…

- Și atunci s-a pus, in baza acestor interese economice, pe care vi le-am și calculat ca valorand multe sute de miliarde de dolari sau de euro, pe durata a 2-3 ani de zile, cat se prevede ca va ține acest razboi, deci facandu-se acest proiect, am fost mințiți ca trebuie sa plece aceste cereale in țarile…