Threads a devenit aplicaţia cu cea mai rapidă creştere din toate timpurile Comparand cele mai performante aplicatii in functie de timpul necesar pentru a ajunge la 1 milion de download-uri, Metalytiq confirma ridicarea meteorica a noii retele sociale lansate de Meta, cu o viteza nemaivazuta pana acum. Threads a avut nevoie de o singura ora pentru a atinge 1 milion de utilizatori. Nicio alta aplicatie (sau platforma sociala) nu avut parte de o crestere atat de abrupta. Spre comparatie, ChatGPT, aplicatia care doborase recent recordul pentru cea mai rapida crestere pana la 1 milion de utilizatori, a avut nevoie de cinci zile. Intr-un clasament realizat de Metalytiq cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mark Zuckerberg a stat joi cu ochii pe cifrele de trafic ale noii sale retele sociale si a anuntat deja depasirea mai multor praguri de utilizare la fiecare cateva ore. Dupa primele doua ore din momentul lansarii, seful Meta anunta deja ca peste 2 milioane de oameni au inceput sa foloseasca Threads.…

- Noua platforma de „microblogging” Threads a fost lansata miercuri, 5 iulie, de gigantul online Meta, compania-mama a Facebook și Instagram. Rețeaua sociala este vazuta ca un rival pentru Twitter, relateaza The Guardian și AFP, citata de Agerpres.„Sa mergem. Bine ati venit pe Threads”, a scris CEO-ul…

- Meta a lansat miercuri noua sa retea de socializare, numita Threads, o platforma de microblogging cu caracteristici similare celor ale Twitter, o amenintare pentru grupul lui Elon Musk deja fragilizat, relateaza AFP.Sa mergem. Bine ati venit pe Threads, a scris CEO ul Meta, Mark Zuckerberg, pe contul…

- Zuckerberg a anuntat ca cinci milioane de conturi au fost create pe noua retea sociala Threads in patru ore. Printre primii se numara Richard Branson. “Tocmai am depasit 5 milioane de inscrieri in primele patru ore”, a postat Zuckerberg pe contul sau oficial de Threads. Aceasta noua platforma inspirata…

- Meta, compania condusa de Mark Zuckerberg care detine retelele sociale Facebook si Instagram, lanseaza Threads, o noua retea sociala ce reprezinta o alternativa pentru Twitter, reteaua sociala condusa de Elon Musk.

- Un schimb de mesaje dintre Elon Musk și Mark Zuckerberg arata ca cei doi miliardari din domeniul tehnologiei se declara pregatiți sa se lupte intr-un meci in cușca, relateaza BBC.Elon Musk, in varsta de 51 de ani, a publicat pe Twitter, platforma sa sociala, un mesaj in care a afirmat ca este „dispus…

- Totul a pornit de la un mesaj pe Twitter in care Elon Musk a spus ca ar fi dispus sa se lupte cu Zuckerberg intr-o cușca. Urmatoarea zi, fondatorul Facebook a raspuns printr-o postare pe Instagram: „Trimite-mi adresa”.„Voi folosi o mișcare numita „Morsa" in care doar ma intind pe tine și nu poți scapa”,…

- Președintele francez Emmanuel Macron a declarat ca se va intalni cu directorul general al Tesla, Elon Musk, pentru a doua oara in puțin peste o luna, pentru a promova Franța ca posibil loc de amplasare a uneia dintre fabricile producatorului de vehicule electrice, precum și pentru a discuta despre reglementarile…