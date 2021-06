Stiri pe aceeasi tema

- Thomas Tuchel (47 de ani), antrenorul sub comanda caruia Chelsea a cucerit Liga Campionilor, și-a prelungit contractul cu echipa din Londra. Thomas Tuchel a fost rasplatit dupa inceputul de aventura excelent de la Chelsea, incununat cu triumful din Liga Campionilor. Antrenorului german i-a fost prelungit…

- Antrenorul formației Chelsea, Thomas Tuchel, a reușit sa cucereasca, sambata, trofeul Ligii Campionilor cu Chelsea, in fața rivalei din Premier League, Manchester City. Tehnicianul a susținut dupa meci ca forța grupului a adus triumful in competiția „regina“ a Europei. „Sunt foarte recunoscator pentru…

- Antrenorul german Thomas Tuchel, la primul sau succes in Liga Campionilor cu Chelsea, dupa finala pierduta anul trecut cu PSG, a declarat in urma victoriei cu Manchester City (1-0) ca este foarte mandru de jucatorii sai si ca echipa trebuie sa atace alte titluri, transmit agentiile internationale…

- Dupa câștigarea Ligii Campionilor, sâmbata, Thomas Tuchel a avut prima întâlnire de la instalarea sa pe banca lui Chelsea cu patronul londonezilor, Roman Ibramovic. Atrenorul are și o dorința dupa cucerirea celei mai important competiții europene inter-cluburi. De la…

- Antrenorul formatiei Chelsea, Thomas Tuchel, respingea ideea unui meci tactic intre el si antrenorul rivalilor, Pep Guardiola de la Manchester City, in finala Ligii Campionilor, conform news.ro De cand a preluat echipa londoneza, in ianuarie, Tuchel a obtinut doua victorii in fata adversarei…

- Chelsea Londra a invins, miercuri seara, pe Real Madrid, pe teren propriu, cu 2-0, in manșa a doua a semifinalei Ligii Campionilor. Dupa ce in tur rezultatul a fost 1-1, londonezii s-au calificat in finala competiției, cu scorul general de 3-1. Chelsea Londra s-a calificat miercuri in finala…

- Kelechi Iheanacho, atacantul lui Leicester City, si Thomas Tuchel, tehnicianul lui Chelsea, au fost alesi fotbalistul, respectiv antrenorul lunii martie in Premier League, transmite Reuters. Iheanacho a marcat cinci goluri luna trecuta, dintre care trei in victoria cu 5-0 in fata lui Sheffield…

