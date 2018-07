Primăria Capitalei: Progrese semnificative in domeniul consolidarilor

În mai putin de un an s-au demarat lucrarile de reabilitare la 20 de cladiri in centrul orasului Progrese semnificative in domeniul consolidarilor: in mai putin de un an s-au demarat lucrarile reabilitare la 20 de cladiri in centrul orasului Concomitent, se lucreaza… [citeste mai departe]