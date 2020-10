Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Thomas Jefferson Byrd, care este cunoscut din mai multe filme regizate de Spyke Lee, a fost impușcat mortal in Atlanta, conform poliției locale, citate de Variety. Vedeta, impușcata mortal la ceas de seara Astfel, Jefferson Byrd, in varsta de 70 de ani, a fost ucis sambata noapte. Poliția a…

- Un copil cu autism a fost grav ranit de un ofițer de poliție din Salt Lake City, un caz care a alimentat controversa privind abuzurile poliției din Statele Unite, scrie AFP.Linden Cameron, în vârsta de 13 ani, suferea un atac de panica și furie, iar mama lui, Golda Barton, a sunat…

- Un barbat a fost impuscat mortal sambata noaptea la Portland, in statul american Oregon, in timpul unor manifestatii ale sustinatorilor si contestatarilor presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, informeaza presa locala preluata de dpa. Incidentul a avut loc la ora locala 20.45 (03.45 GMT), in apropierea…

- Doi oameni au fost ucisi marti de gloante la Kenosha, in statul american Wisconsin, in cursul celei de-a treia nopti de proteste violente dupa ce politistii din localitate au impuscat de mai multe ori in spate un barbat de culoare, relateaza Reuters. In retelele sociale au circulat mai multe inregistrari…

- Un barbat care a încercat sa comita un atac cu cutit în Ierusalimul Vechi a fost împuscat mortal luni de fortele de securitate israeliene, a declarat politia locala, relateaza AFP. Politia israeliana a declarat ca atacatorul a fost ''neutralizat'' de fortele…

- Un barbat care a incercat sa comita un atac cu cutit in Ierusalimul Vechi a fost impuscat mortal luni de fortele de securitate israeliene, a declarat politia locala, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Citește și: Alexandru Rafila, despre imunizarea in masa: Se poate intampla in cațiva ani de…

- Un barbat in varsta de 73 de ani a fost impuscat mortal de politie in Canada, la cateva ore dupa ce a refuzat sa poarte masca intr-un magazin alimentar, a relatat joi postul public de televiziune CBC, citat vineri de France Presse.Potrivit politiei provinciei Ontario citata de canal, barbatul…