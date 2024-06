Thomas Bach, impresionat de cercurile olimpice instalate pe Turnul Eiffel

Stiri pe aceeasi tema

- Inelele olimpice au fost instalate, noaptea trecuta, pe Turnul Eiffel, unde vor fi luminate zi si noapte pina la sfirsitul JO de la Paris. Este o traditie ca fiecare editie a Jocurilor sa aiba propriile inele olimpice gigantice, sinonime cu cele cinci continente unite de valorile olimpismului. "Era…

- Catalin Chirila, Oleg Nuta si Ilie Sprincean, calificati pentru JO 2024, au obtinut victorii zilele acestea la Cupa Romaniei de kaiac-canoe pentru seniori de la Bascov,... The post JOCURILE OLIMPICE 2024 Cupa Romaniei de kaiac-canoe: Suntem in grafic cu pregatirea pentru Paris first appeared on Informatia…

- Flacara sacra a Jocurilor Olimpice de la Paris 2024 a fost aprinsa marți in Olympia, Grecia, locul de naștere al Jocurilor antice. Ceremonia a fost inspirata de obiceiurile din antichitate și marcata de mesaje de speranța pe fondul multiplelor crize globale. Flacara va trece prin 400 de localitați,…

- Campioana olimpica și mondiala la triplusalt, Yulimar Rojas, va rata Jocurile de la Paris din cauza unei accidentari. Recordmena mondiala venezueleana a declarat vineri, pe rețelele de socializare, ca s-a accidentat la tendonul lui Ahile in timp ce se antrena.

- Comitetul de organizare a Jocurilor Olimpice 2024 (26 iulie – 11 august) a decis sa monteze cinci cercuri olimpice pe Turnul Eiffel inca din aceasta primavara, ... The post JOCURILE OLIMPICE Cercurile olimpice vor fi montate pe Turnul Eiffel first appeared on Informatia Zilei .

- Cele cinci cercuri olimpice vor fi montate pe Turnul Eiffel in aceasta primavara, in cadrul pregatirilor pentru Jocurile Olimpice (26 iulie-11 august), au anuntat compania de exploatare a monumentelor (SETE) si comitetul de organizare Paris-2024, citate de AFP, potrivit Agerpres

- Rusia l-a acuzat marți pe președintele Comitetului Internațional Olimpic (CIO), Thomas Bach, ca participa la o „conspirație” impreuna cu Ucraina pentru a-i exclude pe cei mai valoroși sportivi ai sai de la Jocurile care vor avea loc in acest an la Paris, informeaza Reuters, potrivit tvrinfo.ro. Purtatoarea…

