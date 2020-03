Comitetul International Olimpic (CIO) nu a discutat despre ''anularea sau amanarea'' Jocurilor Olimpice de la Tokyo in contextul epidemiei de coronavirus, a declarat miercuri presedintele Thomas Bach, dupa o sedinta a Comitetului executiv. ''Nici cuvantul 'anulare' nici cuvantul 'amanare' nu au fost mentionate astazi in timpul sedintei Comitetului executiv. Ne confruntam cu provocari, dar nu vreau sa intram in speculatii. CIO isi reafirma angajamentul total de a asigura succesul Jocurilor Olimpice de la Tokyo 2020'', a declarat Bach in cadrul unei…