- Planul de Acțiuni in domeniul eficienței energetice, in special a cladirilor publice din orașul Calarași, pentru 2021-2023, va fi imbunatațit cu implicarea elevilor, profesorilor și a reprezentanților societații civile din raion. In acest sens, Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS)…

- Noua varianta de coronavirus , ce are atat caracteristicile tulpinii britanice B1.1.7, cat si mutatia E484K , a fost identificata si in Romania. Tulpina a fost decoperita la un pacient internat la Spitalul Judetean de Urgenta Suceava care nu avea un istoric recent in Marea Britanie. „La cele trei variante…

- Noua varianta SARS-CoV-2, ce prezinta și mutația E484K, a fost depistata in Romania, pe baza secvențierilor efectuate la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. „Noua varianta de coronavirus, prezentand atat caracteristicile tulpinii britanice (B1.1.7), cat și mutația E484K, ce poate reduce eficiența…

