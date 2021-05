Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana nu a reinnoit contractul pentru furnizarea vaccinurilor impotriva COVID-19 cu AstraZeneca dupa luna iunie. Anunțul a fost facut de comisarul european Thierry Breton, la o zi dupa anuntul unui nou contract semnat de UE cu Pfizer.

- Uniunea Europeana ar putea sa nu reinnoiasca contractele pentru vaccin anti-COVID-19 cu grupul farmaceutic AstraZeneca, a indicat vineri ministrul francez al industriei Agnes Pannier-Runacher, informeaza AFP. ''Decizia nu este transata'', dar, dupa hotarirea de miercuri a Danemarcei de a abandona vaccinarea…

- Thierry Breton, comisarul european responsabil cu vaccinurile, care a afirmat ca este posibil sa se ajunga la o imunitate colectiva la 14 iulie in Uniunea Europeana, a nuantat acest obiectiv si le-a reamintit tarilor membre responsabilitatile in privinta campaniei de vaccinare, relateaza AFP.…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a dat vineri „unda verde” unui numar de doua instalatii de productie a unor vaccinuri anti-COVID, pe care Uniunea Europeana (UE) mizeaza in vederea unei cresteri a livrarii vaccinului si unei accelerari a campaniilor de vaccinare, relateaza Reuters.

- Comisarul european pentru piata interna, Thierry Breton, estimeaza ca, pana la jumatatea lunii iulie, populatia Uniunii Europene va putea fi imunizata cu toate vaccinurile care pana atunci vor fi livrate statelor membre, toate produse in blocul comunitar. ”Avem clar in mainile noastre capacitatea de…

- Comisarul pentru Industrie Thierry Breton a declarat ca Uniunea Europeana va putea sa isi respecte țintele referitoare la vaccinarile impotriva Covid-19, in pofida intarzierii livrarilor vaccinurilor fabricate de AstraZeneca, in conditiile in care Pfizer produce o cantitate mai mare de doze decat planificase,…

- Comisarul european pentru Industrie Thierry Breton a anuntat ca Uniunea Europeana va putea sa isi respectele tintele privind vaccinarea anti-COVID in ciuda intarzierii livrarilor vaccinurilor fabricate de AstraZeneca, dupa ce Pfizer va compensa cu livrarea mai multor doze, informeaza News.ro , care…

- AstraZeneca a anunțat Uniunea Europeana ca se așteapta sa livreze mai puțin de jumatate dintre vaccinurile contra Covid-19 pe care trebuia sa le furnizeze in trimestrul doi, a declarat un oficial european pentru Reuters .Contactata de Reuters, compania farma nu a negat informația, dar intr-un comunicat…