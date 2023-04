Stiri pe aceeasi tema

- Chelsea – Real Madrid 0-2 si Napoli – AC Milan 1-1, in returul sferturilor UEFA Champions League. Rodrygo a marcat o „dubla” pentru madrileni. De cealalta parte, trupa lui Stefano Pioli a revenit in semifinalele celei mai importante competitii inter-cluburi din Europa dupa 16 ani. Ambele partide au…

- Real Madrid si AC Milan sunt primele echipe calificate in semifinalele UEFA Champions League. „Galacticii” lui Carlo Ancelotti au eliminat-o pe Chelsea si au mai facut un pas spre apararea trofeului. AC Milan a rapus-o chiar pe rivala din campionat, Napoli. Pentru al doilea an la rand, Real Madrid a…

- Frank Lampard a pierdut primele partide in calitate de antrenor al echipei Chelsea (0-1 cu Wolverhampton și 0-2 cu Real Madrid), dar considera ca londonezii pot in continuare obține calificarea in semifinalele Champions League.

- Frank Lampard (44 de ani), antrenorul celor de la Chelsea, crede ca englezii pot intoarce saptamana viitoare rezultatul nefast obținut miercuri seara, impotriva lui Real Madrid. Londonezii au fost invinși cu 2-0 de campioana Europei, in turul „sferturilor” de finala din UEFA Champions League. ...

- Antrenorul Carlo Ancelotti considera ca Real Madrid nu trebuie sa se creada calificata in semifinalele Ligii Campionilor dupa victoria cu Chelsea, scor 2-0, in timp ce tehnicianul londonezilor, Frank Lampard, este increzator intr-o revenire in retur. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Karim Benzema a reușit un hat-trick de senzație in Barcelona – Real Madrid! Atacantul francez a fost de neoprit pe Camp Nou, reușind sa-și califice echipa in finala Cupei Spaniei. Real Madrid a reușit sa caștige, scor 4-0 și s-a calificat in finala competiției, rasturnand astfel scorul din tur, atunci…

- Portarul belgian Thibaut Courtois, care sufera de "usoare dureri la aductori", nu va apara buturile nationalei la amicalul cu Germania, de marti seara, de la Koln, a anuntat Federatia belgiana de fotbal (RBFA), scrie AFP."Ca masura de precautie, Courtois, care a fost pe teren vineri seara, la victoria…

- Cele 8 echipe calificate in sferturile Champions League! In urmatoarea etapa a competiției vor merge: Manchester City, Benfica, Real Madrid, AC Milan, Napoli, Chelsea, Inter și Bayern. Astazi s-au aflat numele ultimelor doua echipe calificate in sferturi: Real Madrid și Napoli. Real Madrid a invins-o…