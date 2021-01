Stiri pe aceeasi tema

- Luka Jovic (23 de ani), atacantul sarb al lui Real Madrid, nu va putea fi utilizat la meciul cu Osasuna de sambata. Varful „albilor” a suferit o suprasolicitare musculara și nu va juca in Pamplona, in ciuda faptului ca a fost inclus pe lista inițiala a fotbaliștilor din lotul lui Real Madrid. Madrilenii…

- Francezul Zinedine Zidane, antrenorul echipei spaniole de fotbal Real Madrid, a fost testat negativ la analiza PCR efectuata de La Liga inaintea meciului de campionat de sambata cu Osasuna, dupa ce a avut contact cu un membru al familiei pozitiv la coronavirus, informeaza agentia EFE, potrivit Agerpres.…

- Formatia FC Sevilla a remizat, sambata, in deplasare, scor 1-1, cu echipa Betis, intr-un meci din etapa a XVII-a a campionatului Spaniei. FC Sevilla a inscris prin Suso, in minutul 48. Pentru Betis a marcat Canales, in minutul 53, din penalti, potrivit news.ro. Citește și: Fost jandarm,…

- Internationalul spaniol Inaki Williams, atacantul echipei Athletic Bilbao, a disputat marti al 172-lea sau meci consecutiv in campionatul de fotbal al Spaniei, impotriva formatiei Villarreal, depasindu-l cu aceasta ocazie pe legendarul Alfredo Di Stefano, care a evoluat in 171 de partide consecutive…

- ​Tehnicianul echipei Real Madrid, Zinedine Zidane, criticat aspru dupa evolutiile din ultima vreme, a afirmat ca niciodata nu s-a crezut de neatins, nici ca jucator si nici ca antrenor."Nu m-am crezut niciodata de neatins. Niciodata. Nici ca jucator, nici ca antrenor, nici ca om. Sunt de…

- Partida nu s a disputat la data stabilita initial din pricina cazurilor de Covid 19 de la echipa clujeana. FC Farul se afla pe locul opt, cu 20 de puncte, in timp ce U Cluj ocupa pozitia a 13 a, cu 7 puncte. Meciul e unul special pentru portarul farist Cosmin Dur Bozoanca, cel vare a evoluat si la Universitatea.…

- El Clasico: FC Barcelona - Real Madrid va fi difuzat sambata, 24 octombrie 2020, de la ora 17:00, pe Digi Sport 1, iar confruntarea dintre cele mai titrate echipe ale Spaniei va putea fi urmarita de abonații Digi TV care și-au activat extraopțiunea 4K, la calitate Ultra-HD, pe Digi 4K. De asemenea,…

- Primul „clasico“ al sezonului dintre FC Barcelona si Real Madrid se va juca sambata, 24 octombrie, a anuntat LaLiga , organizatoarea campionatului Spaniei. Meciul, care se va disputa in etapa a 7-a, va avea loc pe „Camp Nou“ si se va juca fara spectatori. Cele doua echipe fanion ale fotbalului spaniol…