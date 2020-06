Thiann lanseaza “El Cuento”, cea mai recenta piesa a artistului Thiann este un DJ si producator de muzica house, nascut in 1993 in Bucuresti. Si-a inceput cariera de DJ in 2009 sub numele de “Funky DJ”, descoperind productia cativa ani mai tarziu. In 2019 a lansat 3 melodii: “Disfruto”, “South Vibes” si “Get Down Tonight”, ele fiind remixate de multi DJ din Romania, dar si din afara granitelor. Piesele s-au bucurat si de difuzari pe radio, fiind auzite pe Dance FM, Pro FM si multe altele. Artistul a simtit nevoia unei schimbari si a decis la finele lui 2019 sa inceapa anul 2020 sub un nou nume: “Thiann”. Prima lansare sub nou nume a fost un remix la piesa… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

