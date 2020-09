Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Suceava și candidatul acestui partid pentru funcția de primar al Sucevei, Dan Ioan Cușnir, a declarat ca de 16 ani, actualul edil Ion Lungu i-a abandonat pe copii, lucru demonstrat de starea foarte proasta a locurilor de joaca pentru aceștia. „Devine din ce in ce mai insuportabil ...

- Doi dintre candidații PMP Suceava la alegerile locale din 27 septembrie vor ca județul nostru sa aiba o grupare fotbalistica de Liga I. Este vorba de primarul de Pojorita, Bogdan Codreanu, care candideaza pentru un nou mandat, dar și la președinția Consiliului Județean, și de viceprimarul Sucevei, Marian…

- Comitetul Executiv al PSD Suceava, for statutar al partidului, a votat in ședința de miercuri, 12 august, lista celor 45 de candidați pentru funcția de consilier județean. Ședința s-a desfașurat online. Media de varsta a candidaților este 44 de ani, pe lista regasindu-se cadre didactice, juriști, economiști,…

- Karl Romstorfer a fost un arhitect austriac, inalt functionar guvernamental, care a construit pas cu pas un plan pentru a salva monumentele emblematice ale judetului Suceava, pe cand tinutul era sub dominatia austriecilor.

- In rindul locuitorilor Sucevei se inregistreaza 50 de cazuri active de coronavirus, dupa ce in ultimele saptamini au fost cel mult 20. Primarul Ion Lungu a declarat ca numarul de cazuri a crescut odata cu apariția solicitarilor individuale de testare. El a adaugat ca partea buna este aceea ca potrivit…

- Primarul orașului Siret, Adrian Popoiu, anunța finalizarea unoi nou proiect derulat cu fonduri europene nerambursabile care vizeaza “Revitalizare teren degradat din orașul Siret, strada Sucevei, județul Suceava”. Popoiu a subliniat ca prin acest proiect s-a urmarit extinderea suprafeței spațiilor verzi…

- Turneul pentru promovare in Liga Naționala de handbal masculin era preconizat sa adune la start un numar opt echipe, acestea avand termen pana la data de 15 iulie ca sa confirme participarea in competiție. Interesant este ca, pana in acest moment, doar gruparile CSU Suceava și Magnum Botoșani au anunțat…

- Cursurile la gradinița Prințesa Anastasia din Iași au fost suspendate, dupa ce doi copii au fost depistatați cu coronavirus, noteaza Ziarul de Iași.Primul caz a fost contaminat in familie, de la o bunica venita din zona Sucevei, iar al doilea copil a luat virusul de la primul copil infectat.”Fetita…