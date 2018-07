Stiri pe aceeasi tema

- Doi vicepreședinți ai Partidului Conservator din Marea Britanie, condus de prim-ministrul Theresa May, au demisionat marți din cauza propunerilor pentru Brexit facute de premier, a declarat un oficial guvernamental, conform Reuters, transmite Mediafax.

- Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson a avertizat luni ca Marea Britanie ar putea ajunge un fel de colonie a Uniunii Europene dupa Brexit, dupa ce guvernul de la Londra si-a anuntat preferinta pentru o relatie comerciala stransa cu blocul comunitar dupa Brexit, transmite Reuters. Johnson…

- Viitoarea relatie intre Uniunea Europeana si Marea Britanie are nevoie de claritate in 'fiecare aspect' al sau, a subliniat premierul olandez Mark Rutte, dupa intalnirea avuta marti, la Haga, cu omologul sau britanic Theresa May, transmite Reuters. Intalnirea intre Mark Rutte si…

- Premierul britanic Theresa May a dat asigurari joi, la Sofia, ca ramane angajat fata de planul ca Marea Britanie sa iasa din uniunea vamala dupa parasirea Uniunii Europene de catre tara sa, transmite Reuters. Aflata in capitala bulgara pentru Summitul UE-Balcanii Occidentali, Theresa May…

- Theresa May primește lovitura dupa lovitura in Camera Lorzilor, in drumul catre Brexit. Camera Lorzilor din parlamentul Regatului Unit a votat marţi în favoarea rămânerii ţării în piaţa unică europeană, informează Reuters. Cu 245 de…

- Functionarii britanici ai Uniunii Europene aflati in Bruxelles ar trebui sa primeasca cetatenia belgiana dupa Brexit daca doresc acest lucru, a declarat joi presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, care a cerut Belgiei sa renunte la politica de respingere a majoritatii acestor solicitari,…