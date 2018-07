Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May a afirmat ca presedintele american Donald Trump a indemnat-o sa dea in judecata Uniunea Europeana, ca parte a strategiei pentru Brexit. "Mi-a spus ca ar trebui sa dau in judecata UE: 'Da in judecata UE. Nu intra in negocieri - da-i in judecata'", a afirmat May. May a mai…

- Premierul britanic Theresa May a declarat ca presedintele american Donald Trump a indemnat-o anterior sa dea in judecata Uniunea Europeana ca parte a strategiei privind Brexit-ul, dezvaluind un sfat despre care liderul de la Casa Alba a spus in aceasta saptamana ca a fost ignorat de sefa guvernului…

- Premierul britanic Theresa May a spus, duminica, ca președintele SUA, Donald Trump, o sfatuise anterior sa dea in judecata Uniunea Europeana ca parte a strategiei pentru Brexit, relateaza Reuters. Recomandarea ar fi fost facuta saptamana trecuta.

- Marea Britanie si Statelor Unite ale Americii vor incerca sa aprofundeze cooperarea dupa Brexit, afirma premierul britanic, Theresa May, dupa intalnirea pe care a avut-o la Londra cu presedintele american, Donald Trump.Theresa May s-a intalnit vineri, in resedinta de vara de la Chequers, cu…

- Donald Trump a atacat din nou Uniunea Europeana, inainte de summitul NATO. Președintele SUA spune ca țarile nu se achita de obligația de a crește cheltuielile pentru aparare. Donald Trump a atacat din nou Uniunea Europeana, inainte de summitul NATO. Trump a spus ca țarile europene profita de America.…

- Premierul britanic Theresa May se intalneste in aceasta saptamana cu omologii german si olandez, Angela Merkel si Mark Rutte, inaintea unei reuniuni cruciale cu membrii guvernului sau consacrate viitoarei relatii intre Marea Britanie si Uniunea Europeana dupa Brexit, informeaza Agerpres, ...

- Premierul britanic Theresa May a evitat o periculoasa infrangere, in cursul examinarii proiectului sau de lege cu privire la Brexit, dupa respingerea unui amendament care ar fi acordat Parlamentului un drept de veto asupra rezultatului negocierilor cu Bruxellesul, relateaza AFP conform News.ro . Deputatii…

- Premierul britanic Theresa May a declarat ca, de indata ce va parasi Uniunea Europeana, tara sa isi va schimba actualele pasapoarte, de culoare visinie si realizate de firma britanica De La Rue, si va avea pasapoarte albastre, asa cum au fost cele dinaintea aderarii la UE. Licitația pentru tipărirea…