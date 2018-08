Stiri pe aceeasi tema

- Atacul comis marti in fata Parlamentului de la Londra este socant, a declarat premierul Theresa May, avertizand ca amenintarea terorista ramane ridicata in Marea Britanie, relateaza Reuters. Politia britanica a anuntat ca un barbat a intrat in mod deliberat cu masina in pietoni si biciclisti,…

- Niciunul dintre pietonii raniti in urma incidentului de marti dimineata, cand un autoturism a lovit bariera de securitate din fata parlamentului britanic la Londra, nu a suferit rani grave care sa-i puna in pericol viata, mentioneaza politia britanica, potrivit AFP si Reuters. Politia nu a specificat…

- Politia a fost chemata in jurul orei locale 02.30, in zona Moss Side, unde a gasit mai multe persoane ranite. Ranile victimelor sunt de la 'minore la majore', dar majoritatea nu par sa le puna viata in pericol, au indicat autoritatile, fara a preciza natura ranilor. 'Politistii incearca…

- Fostul premier britanic Sir John Major a declarat ca un al doilea referendum legat de ieșirea Marii Britanii din UE este “justificat moral”, in condițiile in care sondajele arata ca cei care vor ramanerea țarii in blocul comunitar este mai mare decat al celor care sunt de acord cu un Brexit…

- Prim-ministrul Marii Britanii, Theresa May a declarat, intr-un articol publicat in Mail on Sunday, ca exista riscul ca Brexitul sa ramana doar o poveste, și asta pentru ca mai mulți membri ai Parlamentului incearca sa strice planul ei de a parasi Uniunea Europeana.

- BUCURESTI, 5 iul — Sputnik, Doina Crainic. Moscova a reacționat la noul caz de otravire lânga Salisbury. Reprezentantul oficial al Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova, a descris situația din Amesbury drept „un joc politic murdar". „Facem apel la guvernul…

- Companiile aeriene europene vor avea o tranzitie precara dupa Brexit, din cauza incertitudinilor in crestere din sectorul de profil legate de iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza Financial Times.Directorul de marketing al Ryanair, Kenny Jacobs, se teme ca sustinatorii unui…

