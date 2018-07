Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie si Statelor Unite ale Americii vor incerca sa aprofundeze cooperarea dupa Brexit, afirma premierul britanic, Theresa May, dupa intalnirea pe care a avut-o la Londra cu presedintele american, Donald Trump.Theresa May s-a intalnit vineri, in resedinta de vara de la Chequers, cu…

- Marea Britanie si Statelor Unite vor incerca sa aprofundeze cooperarea dupa Brexit, afirma premierul britanic, Theresa May, dupa intalnirea pe care a avut-o la Londra cu presedintele american, Donald Trump.

- Guvernul britanic a prezentat joi, in parlament, detaliile planului sau in ce priveste relatiile intre Marea Britanie si Uniunea Europeana dupa Brexit, ce propune in primul rand o noua uniune vamala cu blocul Celor 27, transmit AFP si Reuters, informeaza Agerpres.ro. Documentul, care are 98 de pagini,…

- Premierul britanic Theresa May a afirmat luni ca Rusia nu va fi invitata sa se alature din nou grupului celor sapte tari puternic industrializate ale lumii, G7, pentru a forma impreuna G8, pana cand nu inceteaza sa se mai amestece in treburile interne ale altor tari, afirmatie ce respinge astfel apelurile…

- Franta, Germania, Italia si Marea Britanie, cele patru tari europene prezente in G7, au cazut de acord vineri sa refuze reintegrarea Rusiei in aceasta structura, ceruta cu cateva ore mai devreme de presedintele american, Donald Trump, transmite AFP.Emmanuel Macron, Angela Merkel, Giuseppe…

- Premierul britanic Theresa May ii va solicita presedintelui SUA, Donald Trump, sa evite protestatarii din centrul Londrei in timpul vizitei pe care liderul american o va efectua in Marea Britanie in luna iulie si a propus ca intrevederea cu acesta sa fie gazduita de resedinta ei de la tara, a relatat…

- Agentiile de presa ruse au relatat miercuri ca administratia presedintelui american Donald Trump ar fi informat ambasada Rusiei la Washington ca Statele Unite nu intentioneaza pentru moment sa impuna noi sanctiuni Moscovei, relateaza Reuters. 'Pot sa confirm ca Statele Unite au informat…

- SUA si Marea Britanie acuza o grupare de hackeri sustinuta de Rusia de spionaj cibernetic. Cele doua tari au emis o alerta comuna, in care sustin ca Moscova a sprijinit un grup de hackeri intr-un atac cibernetic asupra infrastructurii unor agentii si guverne din intreaga lume, relateaza Reuters. Statele…