Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul britanic Theresa May a declarat joi ca cetațenii ar trebui sa se simta asigurați, nu alarmați de planurile Guvernului de a crea o rezerva de medicamente pentru a fi pregatiți in cazul in care Marea Britanie parasește Uniunea Europeana fara un acord, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Mai…

- Premierul britanic Theresa May și-a amenințat oponenții din Partidul Conservator ca va declanșa alegeri anticipate in vara daca aceștia voteaza impotriva planurilor Guvernului de la Londra privind politica vamala post-Brexit, relateaza presa britanica, citata de agenția Reuters. Cotidianul…

- Premierul britanic Theresa May a reusit luni sa treaca peste un hop, primind un vot favorabil pentru proiectul sau de lege privind regimul vamal dupa Brexit, un vot obtinut cu pretul unor concesii pentru eurosceptici si unei noi demisii din Cabinetul sau de ministri, transmite agentia de presa Belga.

- Ministrul britanic de externe, Boris Johnson, a demisionat. Seful diplomatiei britanice sustine ca paraseste guvernul May in urma unei discutii aprinse privind planurile Brexit. Boris Johnson este al doilea ministru pe care il pierde Theresa May in mai putin de 24 de ore. Primul care a demisionat a…

- Premierul britanic Theresa May a declarat luni ca saptamana trecuta i-a avertizat pe ceilalti lideri din Uniunea Europeana in legatura cu faptul ca parlamentul de la Londra nu va aproba acordul cu UE privind Brexit-ul daca nu va exista claritate cu privire la cum va arata viitoarea relatie cu blocul…

- Planurile anti-sistem anunțate de Mișcarea 5 Stele și Liga Nordului ar pune in pericol reformele, a avertizat Moddy’s, dupa ce partidele s-au angajat sa conteste regulile bugetare ale Uniunii sa reduca taxele, in paralel cu majorarea cheltuielilor bugetare. Uniunea Europeana este deja fragilizata…

- Companiile aeriene europene vor avea o tranzitie precara dupa Brexit, din cauza incertitudinilor in crestere din sectorul de profil legate de iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza Financial Times.Directorul de marketing al Ryanair, Kenny Jacobs, se teme ca sustinatorii unui…

- Parlamentul scotian a respins un proiect de lege britanica cu privire la iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE) - o premiera care ar putea sa conduca la o criza constituționala, scrie AFP, potrivit news.ro.Parlamentarii regionali au respins marti cu 93 de voturi la 30 o motiune…