- Prim-ministrul britanic Theresa May l-a numit luni pe Sajid Javid ministru de interne inlocuindu-l pe Amber Rudd, care a demisionat duminica din cauza unui scandal provocat de tratamentul acordat anumitor rezidenti pe termen lung originari din Caraibe si etichetati gresit ca imigranti ilegali, informeaza…

