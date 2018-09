Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic, Theresa May, a promis sa pastreze proiectul sau de relatie comerciala stransa intre Marea Britanie si UE dupa Brexit, in pofida opozitiei acerbe a sustinatorilor divortului dur de Europa, relateaza duminica AFP. In iulie, Theresa May a prezentat o "Cartea alba" in care a propus,…

- Un esec - care ar conduce la o rupere brutala a puntilor comerciale cu UE la sfarsitul lui martie 2019 - va avea „un impact profund asupra relatiilor dintre Marea Britanie si tarile din UE, timp de o generatie”, a apreciat el intr-o vizita la Viena. „Riscul unui divort furtunos este real, ceea ce…

- Sondajul arata, de asemenea, ca 74% sunt nemultumiti si de prestatia prim-ministrului Theresa May. Intrebati cum va fi acordul post-Brexit cu Uniunea Europeana, 65% dintre respondenti considera ca va fi unul „nereusit". In ceea ce priveste impactul Brexitului, 42% dintre britanici sunt…

- Fostul premier britanic Sir John Major a declarat ca un al doilea referendum legat de ieșirea Marii Britanii din UE este “justificat moral”, in condițiile in care sondajele arata ca cei care vor ramanerea țarii in blocul comunitar este mai mare decat al celor care sunt de acord cu un Brexit…

- Marea Britanie nu va plati factura separarii de Uniunea Europeana decat in conditiile unui acord comercial, a declarat noul ministru britanic pentru Brexit, Dominic Raab, intr-un interviu publicat duminica de Sunday Telegraph, relateaza AFP. Euroscepticul Dominic Raab, care l-a înlocuit la 9 iulie…

- Premierul britanic, Theresa May, a evitat o periculoasa infrangere in timpul examinarii proiectului sau de lege asupra Brexitului, dupa respingerea unui amendament ce i-ar fi dat Parlamentului un drept de veto asupra rezultatului negocierilor cu Brexelles-ul, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Deputaţii…

