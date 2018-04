Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May a suferit o infrangere stanjenitoare in Camera Lorzilor, care a adoptat prin vot un amendament ce pune in discutie planul sau de a parasi uniunea vamala, in cadrul examinarii textului de lege cu privire la Brexit, relateaza AFP.

- Amendamentul respectiv, adoptat cu cu 348 voturi pentru si 225 voturi impotriva, nu afirma in mod explicit ca Marea Britanie trebuie sa ajunga la un acord cu privire la uniunea vamala.Sefa executivului britanic a declarat constant ca Marea Britanie va parasi piata unica si uniunea vamala…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a declarat joi ca Marea Britanie poate reveni, pana la sfarsitul perioadei de tranzitie, asupra pozitiei de a iesi din piata unica si uniunea vamala, transmite Press Association (PA). Oficialul european i-a dat termen…

- La un inaintea iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, premierul britanic a inceput ieri un mare periplu prin Regat pentru a afla parerea oamenilor despre acest ingrijorator divort. Astazi cu un an inainte ca Regatul Unit sa paraseasca UE si sa inceapa sa-si traseze un nou drum in lume, vizitez…

- Diplomații UE au eliminat o așa-numita „clauza de pedeapsire” dintr-un draft al ințelegerii privind perioada de tranziție post Brexit, scrie BBC. Aceasta clauza prsupunea ca Regatul Unit sa piarda accesul la elementele pieței unice europene daca ar incalca normele UE in perioada de tranziție. Dar oficialii…

- Declarația a fost facuta de sursa din cadrul cabinetului prim-ministrului Theresa May, citata de postul BBC News, pe fondul confuziei privind planurile Londrei in legatura cu relatiile Regatului Unit cu UE. Comentariul oficialului britanic vine in contextul confuziei privind intentia Guvernului in legatura…

- Marea Britanie va parasi uniunea vamala a Uniunii Europene dupa Brexit, a declarat o sursa din cadrul cabinetului prim-ministrului Theresa May, citata de postul BBC News, pe fondul confuziei privind planurile Londrei in legatura cu relatiile Regatului Unit cu UE, scrie Mediafax.ro.

- Camera Lorzilor a inceput, marti, sa examineze proiectul de lege cu privire la retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana, un text crucial asupra caruia sunt asteptate dezbateri agitate, avand in vedere ca lorzii au indemnat deja Guvernul sa revada textul, relateaza AFP, citat de News.ro. Aceasta…