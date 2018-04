Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul britanic, Theresa May, a sustinut sambata ca interventia militara din Siria a fost un succes si ca atacurile au fost „corecte si legale”, conform The Guardian, citat de News.ro.

- Premierul britanic Theresa May a declarat sambata ca a autorizat fortele britanice sa desfasoare atacuri de precizie cu rachete de croaziera lansate din aer asupra Siriei pentru a diminua capacitatea Damascului de a produce arme chimice, spunand ca nu a existat alternativa la actiunea militara, relateaza…

- Israelul si Turcia si-au exprimat sprijinul sambata pentru atacurile desfasurate de SUA, Marea Britanie si Franta in Siria, in timp ce Iranul, aliat al Damascului, le-a condamnat 'ferm', atragand atentia as...

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a transmis o declaratie in care isi afirma sustnerea fata de atacurile lansate de SUA, Marea Britanie si Franta in Siria, titreaza News.ro. “Sustin actiunile initate de SUA, Marea Britanie si Franta impotriva obiectivelor regimului sirian legate de armele…

- In urma cu cateva ore, in urma unui apel cu presedintele Frantei, premierul Regatului Unit, Theresa May a declarat ca Marea Britanie se va alatura Statelor Unite si Frantei intr-un atac strategic asupra mai multor depozite chimice din Siria, scrie The Guardian.

- Premierul britanic, Theresa May, a ordonat marinei militare britanice sa deplaseze submarine in apele din apropierea Siriei. Atacurile impotriva armatei siriene ar putea incepe inca de joi seara, potrivit cotidianului Daily Telegraph.

- Franta si Statele Unite ale Americii sunt 'decise sa-si continue actiunile in cadrul coalitiei internationale' antijihadiste in Irak si in Siria, a comunicat miercuri presedintia de la Elysee, in urma unei discutii telefonice purtate miercuri de cei doi presedinti, Emmanuel Macron si Donald Trump,…

- Franta 'va lovi' daca 'va avea dovezi clare ca arme chimice interzise sunt folosite impotriva civililor' de catre regim in Siria, a avertizat marti presedintele francez Emmanuel Macron, intr-un discurs rostit in fata Asociatiei presei prezidentiale, potrivit Agerpres.