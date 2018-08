Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May a facut apel sa nu se exagereze consecintele unei retrageri a Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord cu Bruxellesul, subliniind ca guvernul sau ''face pregatirile necesare'' pentru ca un astfel de scenariu sa nu se transforme intr-o catastrofa, relateaza…

- Premierul britanic Theresa May a facut apel sa nu se exagereze consecintele unei retrageri a Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord cu Bruxellesul, subliniind ca guvernul sau ''face pregatirile...

- Premierul britanic Theresa May a afirmat marti, in timpul unei vizite in Africa de Sud, ca isi doreste ca Marea Britanie sa devina cel mai mare investitor occidental in Africa pentru a compensa pierderile economice cauzate de Brexit, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Pot sa anunt astazi o noua…

- Eventualul acord privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana trebuie sa fie flexibil si deschis viitoarelor ajustari, a afirmat cancelarul Germaniei, Angela Merkel, avertizand ca, daca va vrea beneficii in relatia cu Bruxellesul, Guvernul de la Londra va trebui sa mentina normele comunitare.

- Fostul premier britanic Sir John Major a declarat ca un al doilea referendum legat de ieșirea Marii Britanii din UE este “justificat moral”, in condițiile in care sondajele arata ca cei care vor ramanerea țarii in blocul comunitar este mai mare decat al celor care sunt de acord cu un Brexit…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat vineri, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale (articolul 50) in format UE 27, organizata ca urmare a declansarii procesului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana. Pe agenda reuniunii a figurat…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat vineri, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale (articolul 50) in format UE 27, organizata ca urmare a declansarii procesului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana. Pe agenda reuniunii…

- Guvernul olandez elaboreaza un 'ghid', care va fi gata in luna octombrie, pentru cazul in care Marea Britanie paraseste Uniunea Europeana in absenta unui acord, a anuntat luni unul dintre raportorii parlamentului olandez pentru Brexit, transmite Reuters, preluata de agerpres. Olanda a inceput…