- Premierul britanic Theresa May a declarat sambata ca a autorizat fortele britanice sa desfasoare atacuri de precizie cu rachete de croaziera lansate din aer asupra Siriei pentru a diminua capacitatea Damascului de a produce arme chimice, spunand ca nu a existat alternativa la actiunea militara, relateaza…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, si-a exprimat sambata dimineata sustinerea pentru actiunile intreprinse de Statele Unite, Regatul Unit si Franta impotriva instalatiilor si capacitatilor de arme chimice ale regimului sirian, transmite agentia dpa. "Aceasta va reduce capacitatea regimului…

- Președintele Donald Trump a anunțat ca a ordonat forțelor armate sa efectueze atacuri „țintite" asupra Siriei. Atacul era in desfașurare chiar in momentul in care șeful Casei Albe facea anunțul și a avut in vizor ținte precise. Armata americana a fost asistata in aceasta acțiune de forțele britanice…

- In urma cu cateva ore, in urma unui apel cu presedintele Frantei, premierul Regatului Unit, Theresa May a declarat ca Marea Britanie se va alatura Statelor Unite si Frantei intr-un atac strategic asupra mai multor depozite chimice din Siria, scrie The Guardian.

- Prim-ministrul britanic Theresa May si presedintele American Donald Trump au cazut de acord ca regimul lui Bashar al-Assad a aratat un “comportament periculos” prin atacurile chimice recente, a declarat purtatorul de cuvant al guvernului britanic. “Cei doi au cazut de acord ca este important ca folosirea…

- Un atac american asupra Siriei ar putea avea loc foarte curand, sau nu chiar atat de curand. Este cel mai recent mesaj postat pe Twitter de președintele Trump, care pare sa-și mai tempereze retorica belicoasa din ultimele zile.

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat, joi, ca tara sa nu se va alatura unor posibile atacuri impotriva Siriei, insa a adaugat ca sustine eforturile statelor occidentale duse impotriva folosirii armelor chimice, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. ”Germania nu va fi…

- SUA au acuzat luni Rusia ca face sa intarzie adoptarea unei declaratii de condamnare de catre Consiliul de Securitate al ONU a presupuselor atacuri chimice recente in Siria, soldate cu zeci de raniti, printre care copii, relateaza AFP. Exista "dovezi clare" care confirma folosirea clorului in aceste…