- Premierul britanic Theresa May a afirmat marti, in timpul unei vizite in Africa de Sud, ca isi doreste ca Marea Britanie sa devina cel mai mare investitor occidental in Africa pentru a compensa pierderile economice cauzate de Brexit, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Pot sa anunt astazi o noua…

- Prim-ministrul Theresa May a avertizat, intr-un articol publicat in Mail on Sunday, ca Brexitul ar putea fi doar o poveste din cauza ca membri ai Parlamentului incearca sa submineze planul ei de a parasi Uniunea Europeana, informeaza news.ro.May a transmis: „Mesajul meu de weekendul acesta…

- Premierul britanic Theresa May i-a atentionat pe membrii Partidului Conservator pe care il conduce ca s-ar putea sa nu mai aiba loc niciun Brexit daca ei ii resping planul privind iesirea din Uniunea Europeana, relateaza dpa. "Mesajul meu catre tara in acest weekend este simplu: trebuie sa ne concentram…

- În cadrul vizitei în Marea Britanie, președintele american, Donald Trump, și prima doamna a SUA, Melania Trump, au primit, de la premierul britanic Theresa May un cadou constând într-un arbore genealogic și un parfum.

- Femeia care a fost expusa la Noviciok in Wiltshire a murit duminica seara, politia declansand o ancheta pentru crima, anunta BBC (news.ro).Dawn Sturgess, in varsta de 44 de ani, a murit la spital, starea sa find critica din 30 iunie. Starea lui Charlie Rowley, in varsta de 45 de ani,…

- Premierul conservator britanic Theresa May a fost aplaudata, miercuri, de opozitia laburista dupa ce a insinuat - din greseala - in parlament, in timpul unei sesiuni de intrebari si raspunsuri, ca Brexitul se refera la retragerea din... Marea Britanie, in loc de Uniunea Europeana, relateaza Press…

- Votul din parlamentul britanic asupra proiectului de lege guvernamental legat de Brexit ar putea trimite un mesaj negativ catre Uniunea Europeana si ar putea face negocierile mai dificile daca parlamentarii submineaza pozitia oficiala, a declarat premierul britanic Theresa May intr-o intalnire cu ministrii…

- Principalul for musulman din Marea Britanie a indemnat joi Partidul Conservator al premierului Theresa May sa lanseze o ancheta independenta privind islamofobia, pentru a se asigura ca "rasistii si bigotii nu au niciun loc" in aceasta formatiune, transmite AFP. Potrivit Consiliul musulman din Marea…