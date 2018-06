Theresa May ii cere lui Trump sa respecte angajamentele G7 Prim-ministrul britanic Theresa May si ceilalti lideri G7 au marit presiunea asupra lui Donald Trump, cerandu-i sa respecte comunicatul emis in cadrul summit-ului de weekendul trecut din Canada.



Guvernul britanic a comunicat ca prim-ministrul are de gand sa respecte intelegerea de la care Trump s-a sustras dupa ce a parasit summit-ul, lansand un atac personal asupra prim-ministrului canadian, Justin Trudeau, scrie The Guardian.



Purtatorul de cuvant al lui May a declarat: "Asupra comunicatului au cazut de acord toate partile care au fost prezente la summit. Avem de gand sa il…

